'Drie Engelse ploegen willen Paintsil naar Premier League halen'

KRC Genk zal deze zomer een aantal spelers zien vertrekken. Ook Joseph Paintsil is één van de kandidaten om te vertrekken.

Met Joseph Paintsil had KRC Genk ook dit seizoen een absolute topper in huis. Met 14 doelpunten en evenveel assists zette hij een prachtige double double neer in de Jupiler Pro League.

De flankaanvaller krijgt dan ook de nodige interesse uit het buitenland. Volgens The Telegraph zijn er met Brentford, Fulham en Brighton maar liefst drie ploegen uit de Premier League in hem geïnteresseerd.

Paintsil ligt nog tot midden 2026 onder contract bij de Limburgers. Volgens Transfermarkt ligt zijn marktwaarde op dit moment op 9 miljoen euro. Met dat bedrag zal Genk echter niet tevreden zijn. Wellicht levert een transfer van Paintsil hen tussen de 15 en 20 miljoen euro op.

Daarmee zou hij min of meer evenveel kosten als Paul Onuachu. Die vertrok afgelopen winter naar Southampton voor 18 miljoen euro.