Steven Defour haalt uit naar supporters: "Dat wordt weleens vergeten"

Dat Steven Defour geen blad voor de mond neemt, dat hebben we in het verleden al meermaals gezien van hem. En daarin zal hij ook nooit veranderen.

Het seizoen in de Jupiler Pro League zit erop voor KV Mechelen. Steven Defour wist de ploeg te verzekeren van het behoud na de moeilijke competitiestart onder zijn voorganger.

Er rest Defour en de Kakkers nu zondag nog de bekerfinale tegen Royal Antwerp FC. Een ideale gelegenheid om het seizoen in schoonheid af te sluiten.

Defour laat zich in een uitgebreid artikel in Het Nieuwsblad ook uit over klagende supporters bij het uitvak. “Tja, dat zie je steeds vaker. Weet je wat het is? Die mensen betalen voor een ticket en hebben ook een ego. Ze hebben ergens wel het recht om hun spelers uit te fluiten”, klinkt het.

Al gaat het vaak de verkeerde richting uit. “Zolang het enigszins opbouwend blijft, kan ik die kritiek wel hebben. Ik ga altijd het gesprek aan, maar weet je: ik ken geen enkele speler die niet speelt om te winnen. Dat wordt in the heat of the moment weleens vergeten.”