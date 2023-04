Het is fameus hommeles over ex-jeugdproduct Antwerp die in belangstelling staat van Belgische clubs

Het is nu al een paar dagen hommeles over een ex-speler van Antwerp. En dat kan heel belangrijk zijn als het over geld gaat.

In Nederland was er heel opmerkelijk nieuws over Matteo Waem en diens contract, of beter gezegd over de optie in zijn contract.

De 22-jarige Belgische verdediger speelt bij MVV en had nog een optie in zijn contract om tot 2024 bij de club te blijven. Maar die werd niet gelicht. Of toch?

Het zou gaan over een administratieve fout - een aangetekende brief zou zijn verstuurd naar het oude adres van Waem.

En dus is Waem transfervrij. Interessant, want er zijn verschillende Nederlandse en Belgische clubs geïnteresseerd in de verdediger.

Stap maken

“Ik heb geen aangetekende zending ontvangen. Er is wel een brief verstuurd door MVV, maar zij hebben mij verteld dat ze die per ongeluk naar mijn vorige adres hebben gestuurd", aldus Waem in De Telegraaf.

"Het verschil tussen gratis en 200.000 euro is natuurlijk van belang voor de clubs die me willen. Ik wilde sowieso al een stap maken deze zomer." MVV vecht de zaak voorlopig nog steeds aan.