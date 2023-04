AA Gent-speler De Sart spreekt ambitie uit na het missen van top vier: "Sfeer zat onder nul"

AA Gent moest een bittere pil slikken door het niet behalen van Play-off 1. De Buffalo's hadden alles in eigen handen, maar konden het net niet over de streep trekken op de laatste speeldag van de reguliere competitie.

Na de nederlaag tegen het al gedegradeerde KV Oostende overheerste er vooral ontgoocheling in het Gentse kamp. Veel tijd bij la Gantoise om te piekeren hebben ze echter niet met de wedstrijd tegen Westerlo in Play-off 2 die voor de deur staat.

Via de officiële pagina van Gent kwam Julien De Sart nog eens terug op het missen van Play-off 1. "De sfeer zat even onder nul, want het doel dat we voor ogen hadden hebben we niet gehaald. Dan moet je dus even herbronnen. Niet alles mag nu zomaar in de vuibak gegooid worden. We hebben een fantastich Europees parcours afgelegd. We hebben ook een goeie ploeg, niet alles staat of valt met één wedstrijd", vertelde de middenvelder.

De Sart sprak ook over de ambities van de Buffalo's in Play-off 2. "Toch willen we tonen dat we die Play-Offs willen winnen. We krijgen een tweede kans en die moeten we grijpen, zonder excuses. Ook volgend seizoen willen we Europees voetbal spelen. De motivatie om dat te bereiken is er zeker en vast."

Met wedstrijden tegen KVC Westerlo, Standard en Cercle Brugge wacht er de Gentenaren geen gemakkelijk parcours in de Play-Offs om Europees voetbal te halen. Als la Gantoise toch Europees voetbal weet te halen zal dit de uitschakeling van de Champions' Play-offs toch wat verzachten.