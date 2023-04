'Club niet ver van huis wil uitleenbeurt regelen met Charles De Ketelaere'

Charles De Ketelaere maakte afgelopen zomer de overstap naar AC Milan. Een succes is dat voorlopig niet geworden.

Club Brugge ving maar liefst 35 miljoen euro voor Charles De Ketelaere, maar veel plezier hebben ze bij AC Milan nog niet gehad aan die transfer. Toch blijven ze in de Italiaanse modestad geloven in het talent van onze landgenoot.

Omdat de druk bij AC Milan groot is, kan een tussentijdse oplossing misschien wel raad brengen. Volgens Tuttomercatoweb wil Atalanta een gooi doen naar De Ketelaere. Een transfer lijkt te moeilijk, waardoor een uitleenbeurt wellicht wel mogelijk is.

De Ketelaere heeft zijn draai naast het veld in Milaan wel gevonden. Een optie niet ver van huis zou dus ideaal zijn voor de Rode Duivel en Bergamo is pakweg een half uurtje rijden van Milaan. Of AC Milan openstaat voor een uitleenbeurt is niet meteen duidelijk.

Atalanta doet het echter zeer goed in de Serie A. De club valt net buiten de top vijf in de rangschikking en doet dat met heel veel jonge spelers die de club vaak gebruiken als springplank naar een hogere uitdaging.