KV Mechelen-speler zag droomtransfer in het water vallen: "Zien wat de zomer brengt"

Nikola Storm kan zondag een tweede beker op zijn palmares zetten als KV Mechelen wint van Antwerp. De 28-jarige winger leek vorig seizoen helemaal te ontbolsteren qua statistieken, maar kende dit seizoen een terugval. Al kan hij daar ook beter mee om.

In zijn tijd dat hij doorbrak als jeugdspeler van Club Brugge was hij nog niet klaar. “Ik vond dat ik het niveau wel aankon”, vertelt hij in KVW. “Maar ik scoorde niet en gaf ook nauwelijks een assist. Gedoz en Izquierdo, mijn concurrenten, deden dat wel en dan besef je: misschien is het tijd voor een ander verhaal.”

Bij OH Leuven kwam de bevrijding. "Daar zei iemand: ‘Jij gaat alles spelen, probeer maar je ding te doen.’ Je zit dan niet in je hoofd met: ik moet nu presteren, anders val ik er de week nadien uit. Je kunt op profniveau zonder druk en stress spelen. Dat deed op dat moment wel deugd."

Vorig seizoen speelde hij op héél hoog niveau en scoorde 15 keer. “Met mijn statistieken van bij KV Mechelen had ik destijds wel bij Club mogen blijven”, zegt hij, “maar dat was toen dus niet.”

Zelfs een droomtransfer zat eraan te komen, maar KV Mechelen vroeg te veel. “In januari wou Stade Reims drie miljoen betalen en daar wou ik ook naartoe. Maar KV Mechelen liet het niet toe, omdat we in de degradatiestrijd en in de halve finale van de beker zaten. We zullen zien wat de zomer brengt.”