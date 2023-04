Brecht Dejaegere mag de beker in de lucht steken in Frankrijk na waanzinnige finale

Brecht Dejaegere heeft voor de derde keer in zijn carrière een prijs gepakt. In de finale van de Coupe de France versloeg hij met Toulouse Nantes.

In de Coupe de France waren grote ploegen zoals PSG, Monaco en Marseille al vroeg gesneuveld, Nantes schakelde in de halve finale Lyon uit. Het werd dus een finale tussen Nantes en het Toulouse van Brecht Dejaegere.

Voor Nantes was het zelfs de tweede finale op rij, vorig jaar won het de beker tegen Nice. Maar de droom van een tweede bekerwinst op rij werd al snel doorprikt door Toulouse.

Verdediger Costa zorgde na vier minuten voor de voorsprong, na tien minuten verdubbelde hij zelfs de score. Daarna was het aan spits Dallinga. Ook hij scoorde twee keer, na een halfuur stond het al 0-4 voor Toulouse.

Nantes kon een kwartier voor tijd nog wel de eerredder maken via Blas op penalty, maar tien minuten voor tijd zorgde Aboukhlal nog voor de 1-5 eindstand.

Kapitein Dejaegere werd in minuut 69 gewisseld nadat hij op het uur geel had gepakt. Maar hij mocht wel de beker in de lucht steken, de eerste in 66 jaar.