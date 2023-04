"Dáár tekenen we niet voor": Vincent Janssen benoemt de wel heel steile ambities van Antwerp

Dit weekend staat de bekerfinale op het programma tussen Antwerp en KV Mechelen. The Great Old is favoriet en wil graag een prijs pakken.

Om die prijs in huis te halen rekent het mogelijk opnieuw op Vincent Janssen. De aanvaller is van goudwaarde voor stamnummer 1. Zestien doelpunten in de competitie, twee in de Beker van België. Als er iemand is waar naar zal worden gekeken om het open te breken in het Koning Boudewijnstadion zondag ... "Dit kan wel eens mijn beste seizoen ooit worden. Alleen hangt dat volledig af van wat er komende zes weken nog gaat gebeuren", is Janssen zelf duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Ik moet opletten wat ik zeg, anders krijg ik de perschef op mijn dak. Maar met de beker en een derde plaats nemen we geen genoegen. Zeer zeker niet. Daar teken ik niet voor. De titelstrijd ligt nog open." Dubbel Het moge duidelijk zijn: Antwerp gaat bij monde van Janssen wel degelijk voor de dubbel. En dus voor twee extra prijzen. Daarmee zou het zijn terugkeer op het hoogste niveau pas helemaal openbreken. Begin juni weten we alles, dit weekend al veel.





Volg KV Mechelen - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (30/04).