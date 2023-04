Union SG verrast met opvallende transfer uit derde nationale

Union SG heeft zich voor volgend seizoen versterkt met doelman Tiago Gomes. Hij komt over van KAC Betekom.

Union SG zorgt voor een heel opvallende transfer in het voetbal. Ze nemen Tiago Gomes, de doelman van Betekom in derde afdeling, over voor volgend seizoen.

Gomez is amper twintig jaar oud, maar speelde in het verleden al voor Sporting Lissabon en was ook de doelman van de beloften van OH Leuven.

Een stevige stap vooruit dus, van de derde nationale reeks naar Union. Hij wordt volgens Rob TV volgend seizoen meteen toegevoegd aan de A-kern, wellicht als derde doelman.