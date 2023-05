Coach Deila verrast met uitspraken na mager gelijkspel in Brugge

Cercle Brugge en Standard openden play-off 2 met een teleurstellend 0-0 gelijkspel. Coach Ronny Deila was achteraf duidelijk over de zaak.

Standard kon dus niet winnen op bezoek bij Cercle Brugge en doet zo eigenlijk een slechte zaak in de strijd om Europees voetbal.

KAA Gent is meteen twee punten uitgelopen en staat andermaal in polepositie voor de vijfde plaats dit seizoen.

Toch was coach Ronny Deila een tevreden coach achteraf: "Ik ben trots op de ploeg, want we hadden de meeste kansen."

Verder bouwen

"De controle was voor ons, enkel scoren lukte niet. Daar gaan we nu moeten aan werken, maar ik ben blij met dit punt."

"Zeker de eerste 25 minuten waren heel goed. We speelden snel en we hadden de match in handen. Daar kunnen we op verder bouwen."