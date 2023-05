Analist Filip Joos stelt nieuwe spits voor Club Brugge voor

Club Brugge gaat tegen volgend seizoen op zoek naar de nodige versterking. Zeker in het offensieve departement is een en ander welkom.

Afgelopen zomer haalde Club Brugge Ferran Jutgla en Roman Yaremchuk naar het Jan Breydelstadion. De Spanjaard maakte een vliegende start en na een mindere periode lijkt hij weer helemaal terug.

Bij Yaremchuk liep het dit seizoen bijzonder moeilijk. Zijn komst bleef tot nu toe een enorme ontgoocheling voor de club. Een nieuwe spits voor volgend seizoen lijkt dan ook wel van moeten voor blauwzwart.

In Extra Time stelde analist Filip Joos voor dat de regerende landskampioen kijkt of het Deniz Undav terug naar België kan halen. Hij trok vorige zomer van Union naar Brighton, maar dat werd geen groot succes.

“Hij is het prototype van een speler die na een tegenvallend seizoen bij een Belgische topclub terecht komt. Als back-up kan je hem niet halen, zoveel is duidelijk. Maar bij een ploeg als Club Brugge, waar hij meteen eerste spits is, zie ik hem nog wel passen”, zei Joos in Extra Time.