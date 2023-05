Gaëtan Englebert mag opnieuw promotie vieren en trekt profvoetbal in: "Daarvoor komen mensen naar het stadion"

RFC Luik pakte afgelopen weekend een puntje tegen Tienen en dat was meteen voldoende voor mathematische zekerheid over profvoetbal.

De licentie was al een tijdje binnen en nu is ook de sportieve promotie een feit voor Club Luik door de puntendeling bij Tienen.

"Een belangrijk en speciaal moment. Het is 26-27 jaar geleden dat ik als speler met deze club kampioen werd", aldus coach Englebert tegen Walfoot.

"En nu beleef ik dat opnieuw. En dus is dat een geweldig feit. We hebben ook de beste aanval van eerste nationale."

"Daarvoor komen mensen ook naar het stadion. De spelers en supporters verdienen deze promotie echt. Nu willen we ook de titel nog proberen pakken de laatste drie speeldagen."

Ambiance

Volgend jaar zal het dus profvoetbal worden in de Challenger Pro League. En Englebert zal ook dan coach én sportief directeur blijven: "Maar we doen alles in team. Dat is onze kracht."

"We moeten deze geweldige sfeer en ambiance behouden en op die manier een zo hoog mogelijk niveau bereiken."