Wouter Vrancken denkt dan toch aan een vertrek bij KRC Genk

KRC Genk is goed aan de play-offs begonnen. Het geloof in de landstitel is na enkele moeilijke weken weer helemaal terug.

KRC Genk won afgelopen weekend met 3-1 van Club Brugge. Het duwde blauwzwart zo helemaal uit de titelstrijd. Maar het geloof in eigen kunnen kreeg door deze knappe overwinning meteen ook weer een stevige boost.

Wouter Vrancken was duidelijk opgelucht met de overwinning van vorig weekend. Na enkele mindere weken met geregeld puntenverlies is de drang naar de titel gigantisch. “Het geloof is groot. Als we er niet in zouden geloven, kunnen we de stekker er nu beter uittrekken”, vertelt Vrancken aan Het Belang van Limburg.

Head of Football Dimitri De Condé liet Vrancken eerder dit seizoen nog een contract tekenen tot 2026 om niet hetzelfde als met Philippe Clement tegen te komen. Toch zou een landstitel voor Vrancken wel eens het begin van een vertrek zijn.

Normaal is het de bedoeling te blijven. “Maar in het voetbalwereldje zo'n uitspraken doen, is dansen op een slappe koord, want je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt”, klinkt het heel erg duidelijk.