'Goudhaantje van Dortmund staat dicht bij overgang naar Real Madrid'

Het middenveld van Real Madrid lijkt zich volgend seizoen serieus te zullen versterken. In Spanje zijn ze er namelijk zeker van dat Jude Bellingham zal kiezen voor Los Blancos.

De 19-jarige middenvelder is één van de meest gegeerde transfers voor aankomende zomer. In de zomer van 2020 telde Borusia Dortmund nog 25 miljoen euro neer voor de Engels international. De Duitsers konden de polyvalente middenvelder dit seizoen nog houden, maar volgende seizoen voetbalt de speler in een andere competitie.

Alle grote clubs in Europa snuffelden aan de jonge middenvelder. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano zou Real Madrid nu aan het langste eind trekken om Bellingham naar het Estadio Santiago Bernabéu te halen.

Er gaan geruchten dat de transfersom zou schommelen tussen de 120 en 150 miljoen euro. Het is natuurlijk af te wachten hoe ver Los Blancos wil gaan om de middenvelder te kopen. Manchester City zou meer geboden hebben voor de speler, maar de Engels international lijkt zijn zinnen gezet te hebben op een Spaans avontuur.