'Hazard kan in laatste contractjaar verhuurd worden, maar zelfs dat is om deze specifieke reden géén optie'

Niet alleen de toekomst van Eden Hazard, maar ook het vervolg van de carrière van Thorgan Hazard is hoogst onzeker. PSV kan hem niet betalen, terwijl Borussia Dortmund de deur gesloten heeft.

PSV huurt Thorgan Hazard momenteel van Borussia Dortmund. De Lampenclub is tevreden van de Rode Duivel, maar een verlengd verblijf in Eindhoven lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren.

Hazard moét vertrekken bij Dortmund. Meer zelfs: de Duitsers zijn bereid om de Rode Duivel in zijn laatste contractjaar opnieuw te verhuren aan PSV, maar… dan moeten de Nederlanders wel zijn volledige loon overnemen.

Loonsvermindering

En dat is geen spek naar Eindhovense bek. Enkel als Hazard akkoord gaat met een forse loonsvermindering is een verlengd verblijf mogelijk. Maar die optie wordt in het kamp van de Rode Duivel allerminst op gejuich onthaald.