🎥 Lionel Messi doet uiterst opmerkelijke zet nu de heisa bij PSG rond zijn persoon volledig losbarst

PSG heeft Messi voorlopig geschorst, de supporters zijn hem - net als Neymar - liever kwijt dan rijk. Het volgende hoofdstuk in dit verhaal, is een opmerkelijke zet van Messi zelf. De vedette heeft de kwestie zelf aangekaart in een video en zijn excuses aangeboden.

"Ik dacht echt dat we de dag na de wedstrijddag vrij hadden, zoals de weken voordien ook het geval was. Ik had deze trip al georganiseerd en kon deze niet annuleren. Ik had voordien al eens geannuleerd", aldus Messi in een verklaring op Instagram.

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi



“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.



“I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl