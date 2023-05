Beerschot herovert plek in de top 3 en dankt één grote held na zege bij RSCA Futures, degradant is bekend

Beerschot heeft bij de RSCA Futures opnieuw de stap naar de top 3 gezet. Er was één grote held die zich in de uitblinkersrol speelde: Kosiah leidde Beerschot naar 0-2-winst. Elders speelden de Standard-jonkies gelijk tegen Virton.

RSCA Futures - Beerschot 0-2

In de promotie play-off trok Beerschot naar het Lotto Park. Na ruim tien minuten lanceerde Weymans Kosiah. Die trof raak in de korte hoek en opende zo zijn rekening voor De Mannekes. Ayouba Kosiah had nog zin in meer. Na een geweldig hakje van Thorisson pikte de aanvaller zijn tweede doelpunt van de avond mee.

Nadien wijzigde de score niet meer. Beerschot komt nu op de derde plaats, met evenveel punten en een gewonnen match meer dan Club NXT. De Brugse jongeren spelen zaterdag nog wel, maar tegenstander is dan leider RWDM. Goed mogelijk dus dat Beerschot ook na dit weekend in de top 3 staat.

SL 16 - Excelsior Virton 1-1

In de degradatie play-off stond dan weer het treffen tussen SL16 en Virton op het programma. Ilyes Ziani gaf met zijn doelpunt de Standard-youngsters lange tijd uitzicht op een driepunter. Tien minuten voor affluiten bracht Djamel Abdallah Virton toch nog langszij. Het gelijkspel volstaat niet voor Virton, dat naar de amateurreeksen zakt.