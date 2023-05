Union-verdediger wil titeldromen dit weekend niet zien uiteen spatten: "Het is van moeten in Brugge"

Union SG is met een valse noot aan de play-offs begonnen. Eerlijk? Tegen Antwerp leek het op niet veel. Enerzijds was The Great Old heel sterk, maar anderzijds presenteerde Union zich ook niet als de ploeg die we al twee seizoenen kennen.

Het was eigenlijk een zootje. Het middenveld liep verloren in de driehoek Vermeeren-Keita-Ekkelenkamp, de aanval kwam amper in het stuk voor en verdedigend liet men steken vallen die duur betaald werden. Siebe Van der Heyden had het ook nog niet veel gezien.

"Het is heel 'beu' om zo te beginnen", vertelt de verdediger ons. "Antwerp was scherp in het duel, maar dat weet je. Daar mag je niet door verrast worden. Aanvallend vonden we de juiste oplossing niet. De laatste pass was er niet. En achteraan? Tja, die fouten zie je niet veel bij ons. Zeker in een eerste wedstrijd van de play-offs zou dat niet mogen gebeuren."

Slag van de hamer gekregen

De Brusselaars zaten collectief in zak en as. Dit hadden ze niet zien aankomen. "Zeker niet. We hebben een slag van de hamer gekregen. Maar vorig seizoen wonnen we onze eerste match en liep het fout af. Misschien volgen we nu een ander pad", blijft Van der Heyden hoopvol.

Maar zo komt er wel heel veel druk te liggen op de match van zaterdag in Brugge. "Ja, het is van moeten hé. Ik blijf positief ingesteld. We hebben maar één doel en dat is kampioen worden. Alles is van moeten in de play-offs. Het zijn zes wedstrijden op het scherpst van de snede en we hebben er nog vijf om ons doel te bewerkstelligen."

Iedereen wil het zo graag, onze aanvallers willen de ploeg gewoon helpen door te scoren

Er zal wat mentaal oplapwerk bij te kijken komen. Zo was Victor Boniface helemaal niet gelukkig met zijn wissel. "Iedereen wil het zo graag en soms moeten we iets rustiger blijven. Onze aanvallers doen hun best en willen de ploeg helpen door een doelpunt te maken. Maar tegen Antwerp waren er verkeerde keuzes ja. Kom, op naar de volgende."