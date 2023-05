Amper 64 speelminuten, maar mogelijk wel goed nieuws voor spits Standard

In Italië is de competitie stilaan afgelopen. In de Serie B zijn er nog twee wedstrijden, maar bepaalde zaken zijn wel al duidelijk.

Genoa is met nog twee speeldagen voor de boeg al zeker van promotie naar de serie A. En dat kan zo zijn gevolgen hebben. De club zal de nodige extra middelen krijgen die met de promotie gepaard gaan en daardoor kunnen ze zich ook roeren op de transfermarkt. © photonews Mogelijk wordt er ook gedacht aan het lichten van de aankoopoptie van Denis Dragus, die werd uitgeleend door Standard aan Genoa. 64 minuten Het zou gaan over een aankoopoptie van ongeveer 2 miljoen euro. Door de promotie kan dat geen probleem zijn. Rest de vraag: wat denkt Dragus er zelf van? De uitleenbeurt aan Genoa was er eentje die in het teken stond van meer speeltijd verwerven. Met 64 minuten tot op heden is dat niet echt gelukt.