Rondje Europa: Manchester City en Bayern München zetten de concurrentie onder druk, nagelbijter in Italië

Manchester City en Bayern München hebben respectievelijk Arsenal en Borrussia Dortmund onder druk gezet. Ze wonnen hun partij en hebben nu een voorsprong van 4 punten. In Italië is de titel al weg, maar voor de plaatsen 2 tot en met 7 staat alles nog op een zakdoek.

DUITSLAND

In Duitsland won Bayern München met 1-2 van Werder Bremen. Ze wonnen dankzij doelpunten van Gnabry en Sané. Zo telt het 4 punten meer dan Borrussia Dortmund dat zondag nog thuis tegen Wolfsburg speelt. Na deze speeldag zijn er nog 3 te gaan in Duitsland. Dus Dortmund kan zich geen misstap veroorloven.

ENGELAND

In Engeland zette Manchester City Arsenal dan weer onder druk. Een terugkerende Kevin De Bruyne zag Gündogan 2 keer scoren en de aansluitingstreffer van Leeds kwam te laat. Zo won Man City met 2-1 en telt het 4 punten meer dan Arsenal dat zondag nog naar Newcastle moet. Man City moet overigens nog een wedstrijd meer spelen.

Verder waren er in Engeland ook zeges voor Chelsea (1-3 tegen Bournemouth), Tottenham (1-0 tegen Crystal Palace) en Liverpool (1-0 tegen Brentford). Voor Chelsea was het de 1e zege sinds de terugkeer van Frank Lampard als trainer. Het was zijn 7e partij.

ITALIË

In Italië wonnen beide Milanese clubs en de Romeinse clubs waren het slachtoffer. AC Milan won met 2-0 van Lazio. Saelemaekers kwam na zo'n 10 minuten Leao vervangen, die een dijbeenblessure had opgelopen. Internazionale won dan weer met 0-2 van AS Roma. Romelu Lukaku scoorde de 0-2.

De titel is al weg in de Serie A, maar voor de ereplaatsen is het nog ongemeen spannend. Lazio telt 64 punten en Juventus en Inter staan respectievelijk 3e en 4e met 63 punten. AC Milan staat 5e met 61 punten. Juventus moet zondag nog naar Atalanta dat met 58 punten 6e staat. Roma staat 7e met 58 punten.

NEDERLAND

Ajax-AZ was de topper van de speeldag in Nederland. De wedstrijd eindigde zoals ze begon en zo blijven beide teams op twee punten van elkaar staan. Ajax staat 3e met 63 punten en AZ heeft er 61. De 3e plek geeft recht op een ticket voor de play-offronde in de Europa League. De 4e plaats geeft recht op de voorrondes in de Conference League.

Verder was er nog een zege voor PSV op het veld van Sparta Rotterdam. Zo komt het op 5 punten van leider Feyenoord dat zondag nog naar Excelsior moet. Bij een zege van Feyenoord is de titel, met nog 3 speeldagen te gaan, zo goed als binnen.