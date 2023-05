Trainer bevestigt nieuws dat Anderlecht wil shoppen bij zijn ploeg

De geruchtenmolen van de transfermarkt draait op volle toeren. Ook RSC Anderlecht is op zoek naar broodnodige versterking.

RSC Anderlecht zal deze zomer best wat versterking aantrekken. Dat geldt niet in het minst voor de aanvallende posities. Een extra spits is meer dan welgekomen.

Eerder was het gerucht al te horen dat Anderlecht interesse heeft in Mohamed Amoura. De 22-jarige Algerijn speelt op dit moment bij het Zwitserse Lugano. In 30 wedstrijden scoorde hij 9 doelpunten.

De interesse wordt bevestigd door zijn trainer bij Lugano. “We hebben inderdaad nieuws ontvangen van Anderlecht dat ze interesse hebben voor Amoura”, klinkt het bij Mattia-Croci Torti aan 4-4-2.ch.

De trainer is ervan overtuigd dat zijn speler dat op een professionele manier kan afhandelen en via het clubbestuur zal beslissen waar zijn toekomst ligt en op welke manier dat geregeld kan worden.

Volgens Transfermarkt ligt zijn huidige marktwaarde momenteel op 1 miljoen euro. Het contract van de Algerijn in Zwitserland loopt nog tot medio 2025.