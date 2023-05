Het draaiboek is geschreven: 'Met dit creatief idee haalt Barcelona Messi terug naar Camp Nou'

Het verhaal van Lionel Messi bij PSG is geschreven. De Argentijn heeft aanbiedingen uit de Verenigde Staten, Argentinië en Saoedi-Arabië. Al lijkt FC Barcelona de hoofdvogel af te schieten. Het draaiboek is alvast geschreven.

De terugkeer van Lionel Messi naar FC Barcelona heeft heel wat boekhoudkundige voeten in de aarde. De Catalaanse grootmacht kampeert nog steeds op een schuldenberg, terwijl ook de toezichthouders van de Financial Fair Play over de schouder meekijken.

Om het loon - De Vlo moét sowieso inleveren - te kunnen betalen zal Barça creatief moeten zijn. Om die reden wil Barça hem overtuigen van een 1+1-overeenkomst. Op die manier wordt het tweede seizoen (nog) niet in de boekhouding opgenomen.

Eigen beslissing

De Spaanse media weten dat Messi een contract voor één seizoen kan tekenen. De Argentijn kan eind 2024 zelf beslissen of hij daar nog een extra seizoen wil aan toevoegen. Op die manier heeft de aanvaller zijn lot altijd in eigen handen.