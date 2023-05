Bedreigingen uiten op sociale media? Dit zijn de straffen die eraan vasthangen

De bedreigingen aan het adres van Toby Alderweireld hebben heel wat losgemaakt. De politie wil er onderzoek naar doen, maar welke straf kunnen die 'ridders van het internet' krijgen?

De Morgen deed navraag bij advocaat Johan Heymans, gespecialiseerd in strafrecht en mensenrechten. "Wanneer je iets wilt ondernemen tegen publieke boodschappen valt dat in principe onder de noemer drukpersmisdrijf. Alleen heerst er voor dat soort zaken de facto straffeloosheid", zegt hij.

"Drukpersmisdrijven moeten worden behandeld door het hof van assisen. Het parket oordeelt dat de kosten veel te hoog zijn tegenover het vergrijp. Er bestaat een grote schrik om te raken aan het recht op vrijheid van meningsuiting."

"Er bestaat wel één belangrijke uitzondering: wanneer het publieke bericht een racistische boodschap heeft. In zulke gevallen wordt de zaak behandeld door de correctionele rechtbank. Zoals bijvoorbeeld bij Gift Orban het geval was."

Maar dan zijn er nog de privéberichten via sociale media. Die kunnen opgespoord worden via het IP-adres. De straffen zijn echter ook niet heel hoog. "Een geldboete van 26 tot 300 euro en een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar. Als er sprake is van bedreigingen met een bevel of onder een voorwaarde, dan bedraagt de boete 100 tot 500 euro en een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar."