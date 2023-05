'Club Brugge wacht niet en neemt nu al beslissingen over heel wat verhuurde spelers'

Club Brugge lijkt zich te moeten neerleggen bij de vierde plaats in de Champion's Play-offs. Het kijkt dan ook al vooruit naar volgend seizoen.

Net als de voorbije jaren zal Club Brugge weer enkele nieuwe spelers binnenhalen in de zomer. Maar eerst zal er wellicht werk gemaakt worden van een nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen.

Toch zou Club al enkele beslissingen hebben genomen over enkele verhuurde spelers. Zo stelt dat La Dernière Heure dat, zoals al wel bekend was, Maxim Cuyper (Westerlo) terugkeert en hij in Brugge ook een kans krijgt volgend seizoen.

Daarnaast heeft Club nog wel wat verhuurde spelers. Club hoopt onder meer dat de aankoopopties van Cyle Larin (Real Valladolid) en Youssouph Badji (Charleroi) worden gelicht.

Voor Eder Balanta (Schalke 04), Thomas Van den Keybus (Westerlo) en Faitout Maouassa (Montpellier HSC) zou Club dan weer elders een alternatief zoeken voor volgend seizoen. Ruud Vormer (Zulte Waregem) is dan weer einde contract in Brugge en kan transfervrij vertrekken.