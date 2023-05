Monaco wil af van Cercle Brugge, maar... de West-Vlaamse club verkopen wordt om deze redenen géén evidentie

AS Monaco zet Cercle Brugge in de uitverkoop. De Monagesken vinden de return in West-Vlaanderen te weinig. Al wordt het moeilijk om de groenhemden ook effectief te verkopen.

AS Monaco redde Cercle Brugge in 2017 van het bankroet. Sindsdien pompte Le Rocher al zo’n vijftig miljoen euro in De Vereniging. En het wordt allerminst gemakkelijk om een (groot) deel van die investering terug te krijgen. Belgische profclubs zijn dan wel in trek bij buitenlandse investeerders, maar ook Het Laatste Nieuws ziet een uitzondering op de regel bij Cercle Brugge. Ook die investeerders maken immers een analyse voor ze hun geld storten. Structureel verlies en géén eigen stadion Cercle Brugge kampt met een jaarlijks structureel verlies van gemiddeld twee miljoen euro. Bovendien is er géén eigen stadion en worden de thuiswedstrijden afgewerkt voor niet meer dan een paar duizend fans.