Scheidsrechter Lambrechts geeft duidelijke uitleg over strapschopfase met Bryan Heynen

Er was afgelopen weekend veel te doen over de penaltyfase met Bryan Heynen. Ref Erik Lambrechts twijfelde niet toen hij de bal tegen de arm kreeg. Het is dubbel, want het aanvoelen was anders dan wat de regels voorschrijven.

Bij Eleven gaf scheidsrechter Lambrechts zelf uitleg over die fase. “De criteria is daar duidelijk in. Als de arm weg is van het lichaam, wat hier het geval is, en de speler maakt zichzelf daardoor groter, dan neemt hij ergens een risico en dan wordt er beslist dat dit een strafschop is", verklaarde hij.

De regels erover mogen wel duidelijk zijn, maar bij voetbalvolgers is het nog altijd vreemd dat een schot van zo dichtbij per ongeluk tegen de arm komt en toch penalty is.