Vandenbempt bijzonder streng voor Pep Guardiola: "Het is niet dat hij trainer was bij Osasuna hé"

Manchester City-manager Pep Guardiola wordt door velen gezien als de beste coach ter wereld. Maar desondanks is het al van 2011 geleden dat hij de Champions League won. In de halve finales ontmoeten ze vanavond Real Madrid, de ploeg die er altijd en overal staat in de CL.

City zal voorbij de Koninklijke moeten geraken om eindelijk eens die Champions League op hun naam te schrijven. Volgens de analisten bij Extra Time is het tijd dat Guardiola dat nog eens bewerkstelligt. "Dat vind ik wel, zeker met een De Bruyne en een Haaland in deze vorm", aldus een strenge Peter Vandenbempt. "Hoe vaak moet je dan nog proberen? Het mag er nu wel eens van komen voor Manchester City. Het is van 2011 geleden dat Guardiola nog eens de Champions League kon winnen en het is toch niet dat hij intussen trainer van Osasuna geweest is." Integendeel zelfs. "Neen: Bayern München en Manchester City, 2 clubs waar ze elk jaar de beste spelers kunnen kopen. Je kunt niet elk jaar de Champions League winnen, maar na 7 jaar bij City mag het toch nog wel eens een keertje."





Volg Real Madrid - Manchester City live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.