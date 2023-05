Analist rekent voor eens en voor altijd af met Roberto Martinez in fikse tirade

Roberto Martinez zwaaide na het WK in Qatar af als bondscoach. De woede over de magere prestaties is bij sommigen nog altijd niet gaan liggen.

Roberto Martinez slaagde er in Qatar niet in om de Rode Duivels voorbij de eerste ronde te loodsen. De exit op het WK betekende ook het einde van de Spanjaard als bondscoach. Hij koos er zelf voor om zijn aflopende contract niet te verlengen. Na een lange zoektocht kwam de Belgische voetbalbond uiteindelijk bij de Duitser Domenico Tedesco uit als opvolger. Met twee zeges, waaronder ook eentje in Duitsland, miste die zijn start alvast niet met de nationale ploeg. Stéphane Pauwels, in het verleden analist bij La Tribune, de Waalse tegenhanger van Extra Time, heeft op Twitter stevig uitgehaald naar Roberto Martinez. “Jullie mogen zeggen wat jullie willen, maar Martinez heeft een volledige generatie om zeep geholpen”, klinkt het veelzeggend. Volgens Pauwels slaagde Martinez er niet in om tactisch de juiste oplossingen te spelen met Eden Hazard en Kevin De Bruyne. En zijn tirade gaat door. “Lukebakio thuislaten en Mertens opstellen tegen Kroatië, met Openda op de bank! Een overgewaardeerde coach!”