Kogel door de kerk: 'Ex-pion van Club Brugge gaat aan de slag bij Parma'

Er is een leven na Club Brugge. Dat geldt ook voor mannen uit de bestuurskamer die bij Vincent Mannaert wegtrokken.

Sinds 2012 werkte Roel Vaeyens achter de schermen bij Club Brugge. Van 2019 tot het einde van afgelopen seizoen was hij als sportief directeur de rechterhand van Vincent Mannaert. In het najaar vertrok hij.

In maart werd Vaeyens al gelinkt aan de Italiaanse tweedeklasser Parma. Transferjournalist Nicolo Schira laat op zijn sociale media weten dat de deal ondertussen rond is. Vaeyens zou in de club van Elias Cobbaut een contract tekenen voor drie jaar.