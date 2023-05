L'Equipe kondigt héél grote transfer aan: 'Deze topspeler is zo goed als rond met nieuwe club en mag zijn koffers al pakken'

Er is een toptransfer in de maak. Chelsea FC staat héél dicht bij de komst van Neymar. Meer zelfs: PSG doet er alles aan om de Braziliaan richting Londen te laten verhuizen.

Chelsea FC en PSG zijn sinds enkele dagen in gesprek. Volgens L’Equipe gaan die gesprekken de goede richting uit. En dat heeft een reden: de Parijse grootmacht wil héél graag af van de Braziliaan.

Meer zelfs: PSG biedt Chelsea zelfs een uitleenbeurt mét aankoopoptie aan. Al is het in zo’n scenario wel de bedoeling dat de Londenaren het volledige loon van Neymar overnemen. Al lijkt dat niet meteen een probleem.

Gevoelig aan grote namen

Sinds de komst van Todd Boehly is er op financieel vlak het één en ander mogelijk op Stamford Bridge. Bovendien is de Amerikaanse eigenaar van The Blues gevoelig aan grote namen. De eventuele aankoopoptie is nog niet gekend.