De gevolgen van het sportieve mindere seizoen: Vincent Mannaert krijgt minder transfermiddelen

Club Brugge is tegenover de voorgaande seizoenen een minder seizoen aan het draaien. Zo doet het niet meer mee met de titel.

Met nog 4 speeldagen te gaan heeft Club Brugge 12 punten achterstand op Antwerp. Club kan in theorie nog op gelijke hoogte met Antwerp komen, maar omdat het aan het begin van de play-offs een half punt extra had gekregen, zal Antwerp altijd voor Club eindigen. Zo komt het niet meer in aanmerking voor de titel.

Zo zal Club geen inkomsten van de Champions League meer binnenkrijgen. Club kon zo met een groter transferbudget werken. Het voorbije seizoen kon sportief manager Vincent Mannaert met 50 miljoen euro werken.

Voor volgend seizoen zal Mannaert met zijn budget zuiniger moeten omspringen, want volgens Het Laatste Nieuws krijgt hij slechts 25 miljoen euro. Dat zou een halvering zijn.

Geen gemakkelijke taak voor Mannaert, want Club moet na een minder seizoen op zoek naar versterking. Ook weet Het Laatste Nieuws dat Club al op lange termijn moet beginnen denken om een opvolger voor Hans Vanaken te beginnen zoeken.