Opgepast, Club Brugge: 'Topclub zet zijn zinnen op verhuurde speler'

Club Brugge lijkt zich te moeten neerleggen bij de vierde plaats in de Champion's Play-offs. Het kijkt dan ook al vooruit naar volgend seizoen.

Net als de voorbije jaren zal Club Brugge weer enkele nieuwe spelers binnenhalen in de zomer. Ondertussen wil het ook knopen doorhakken over een aantal verhuurde spelers.

Zo is er onder meer het geval van Maxim De Cuyper van Westerlo. Hij zou volgend seizoen een kans krijgen bij blauw-zwart in de voorbereiding.

De vraag is of Bjorn Meijer al een transfer zal maken deze zomer. In dat geval zou De Cuyper optie één worden op linksback, anders wordt het een harde strijd om de basiself.

En daar willen andere ploegen misschien wel van profiteren. In die optiek is het opletten geblazen voor blauw-zwart.

Galatasaray

Met Galatasaray is er alvast een grote naam genoemd in de Turkse pers. Westerlo heeft goede contacten met Turkije en dus hoeft het niet te verbazen dat Galatasaray al eens kwam kijken naar de wingback.

Of dat ook tot een transfer zal leiden? Dat is nog een andere vraag, want De Cuyper zelf wil natuurlijk ook kijken wat mogelijk is bij Club Brugge.