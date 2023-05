Ooit hét toptalent van de Ghelamco Arena, en nu? Interesse uit diverse landen, Buffalo's willen boter bij de vis

De kans dat we hem ooit nog in de Ghelamco Arena gaan zien? Die wordt steeds kleiner. Maar er is wel een deal op komst en dat is ook voor de speler goed.

Giorgi Chakvetadze kwam in 2017 als 17-jarige jongen naar KAA Gent. De Buffalo's kaapten hem toen weg voor vele andere teams. De Georgische spelmaker stond te boek als een absoluut toptalent en liet ook meteen goede dingen zien bij KAA Gent. Een zware knieblessure maakte dat zijn carrière een beetje in het slop terechtkwam en hij kreeg ook nog weinig kansen bij de Buffalo's. In januari 2022 werd hij uitgeleend aan Hamburg, het afgelopen seizoen aan het Slowaakse Slovan Bratislava. Blessurevrij Daar heeft hij er nog eens een normaal seizoen opzitten, met een doelpunt en negen assists over alle competities heen. Maar belangrijker misschien nog: met 3158 speelminuten. Eindelijk blessurevrij, eindelijk opnieuw van belang voor zijn team. © photonews Het maakt ook andere teams wakker voor de Buffalo, die in principe ook in Gent einde contract is - maar er kan nog gesproken worden en diverse opties in het contract liggen nog op tafel. Slovan Bratislava zelf zou de spelmaker graag langer willen houden, terwijl ook Rapid Wien en Aberdeen in de dans zijn gesprongen inmiddels. De marktwaarde van Chak was ooit 9 miljoen euro. Vandaag is dat nog steeds 2,2 miljoen euro, Gent zou minstens op het dubbele azen.