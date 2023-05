Vader van Daley Blind geeft Antwerp nog meer hoop op transfer

Daley Blind werd deze winter aan Royal Antwerp FC gelinkt. Uiteindelijk koos hij voor Bayern München, maar een succes werd dat niet.

De Telegraaf liet eerder al weten dat Daley Blind een stevige optie is voor Royal Antwerp FC, nadat vader Danny Blind een onderhoud had met Marc Overmars over een mogelijke zomertransfer. Ook Ajax werd toen genoemd voor een terugkeer.

Daar was Blind vertrokken nadat hij zijn contract liet ontbinden na meningsverschillen met Alfred Schreuder. In een interview met NH Nieuws geeft vader Danny Blind The Great Old nu nog wat meer hoop op een zomertransfer richting De Bosuil.

“Nee, dat is niet aan de orde, nee”, klinkt het heel erg duidelijk. “Zeg nooit nooit, maar op dit moment is het niet aan de orde. We gaan het niet helemaal uitleggen, maar er zijn dingen gebeurd die Ajax heel anders had moeten aanvliegen. Dat hebben ze ook beaamd achteraf.”

Antwerp mag dus meer dan ooit hopen op de komst van de Nederlandse international. De aanwezigheid van heel wat landgenoten, zowel bij de spelers als de entourage, zouden daarbij wel eens een belangrijke factor kunnen zijn.