Wouter Vrancken deelt nog een flinke sneer uit over de nederlaag tegen Antwerp

KRC Genk staat voor een dubbel duel met Union SG. Twee keer winnen is noodzakelijk om de titeldroom levendig te houden.

De frustratie was afgelopen weekend groot bij KRC Genk, in de slotfase van het duel op bezoek bij Royal Antwerp FC. “Dat was ontgoocheling en tot de rode kaarten viel het allemaal nog best mee”, zegt Wouter Vrancken aan Het Laatste Nieuws.

Wedstrijdemoties noemt Vrancken niet, al ziet hij zijn ploeg daar liever niet in meegaan. Je eigen spel blijven spelen, ook bij een achterstand is de boodschap van de trainer van KRC Genk. Al kan hij het ook niet laten om nog een sneer uit te delen.

“De best voetballende ploeg wint natuurlijk ook niet altijd. Tegen Antwerp verliezen we omdat we zelf in de fout gingen. Als je naar de kansenverhouding kijkt, was een gelijkspel correcter geweest”, gaat hij verder.

Bij Antwerp willen ze nog altijd niet van de titel spreken, een tactiek merkt Vrancken op. “Hij wil zichzelf en zijn ploeg beschermen. Hij weet best wel dat Antwerp wel favoriet is, al is het nog altijd zo dat de drie ploegen - Antwerp, Union en wij - alles nog in eigen hand hebben. Daarbij gaat de rol van Club Brugge ook nog belangrijk zijn.”