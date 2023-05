Patrick Goots op zijn hoede: "Ik zou nu toch geen 100 euro op Antwerp inzetten"

Patrick Goots is fan nummer één van Royal Antwerp FC. Toch durft hij nog niet voluit spreken over een landstitel voor The Great Old.

Na de twee overwinningen tegen Union SG en KRC Genk lijkt alles in het voordeel van Royal Antwerp FC. De kalender is hen gunstig gezind, door de twee matchen tegen het al uitgetelde Club Brugge. In deze matchen kan Antwerp volgens velen zijn voorsprong uitbouwen en zal het daardoor kampioen worden.

“Mocht het zo gemakkelijk zijn, dan ging ik nu direct naar het gokkantoor en zette ik 100 euro in op Antwerp kampioen. Maar ik zal het niet riskeren, omdat het allemaal zo kort bij elkaar ligt”, zegt Patrick Goots aan De Zondag.

Nochtans draait het bij The Great Old op dit moment haast perfect. “Het is heel moeilijk om tegen hen te scoren en door de beker te winnen, is er een beetje stress weggevallen. Misschien is het een voordeel dat ze nu twee keer Brugge treffen, maar het kan ook een groot nadeel zijn, want voor de supporters is dat de hate game.”

Een vroeg doelpunt scoren lijkt het ideale scenario voor de sinjoren. Dan zal het bij Club Brugge vrij snel gedaan zijn, zo oordeelt Goots.