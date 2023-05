'Real Madrid wil superster van 180 miljoen euro... gratis en voor niets naar Spanje halen'

Real Madrid onderzoekt momenteel de mogelijkheid om Kylian Mbappé alsnog naar Spanje te halen. De Fransman verkoos afgelopen zomer een verlengd verblijf bij PSG boven een verhuis naar Real Madrid. Al zijn de kaarten inmiddels opnieuw geschud.

Kylian Mbappé maakt er geen geheim van dat hij spijt heeft van zijn keuze om alsnog bij PSG te blijven. De Fransman heeft intern al aangegeven dat hij wil vertrekken. Meer zelfs: Mbappé heeft zichzelf aangeboden in het Estadio Santiago Bernabeu. En daar heeft Florentino Perez oren naar.

Al is de voorzitter van Real Madrid - lees: hij is bereid om het spel héél hard te spelen - niet vergeten hoe er vorige zomer met modder werd gegooid. Marca weet dat Real Madrid bereid is om de looneisen van Mbappé in te willigen, maar... De Koninklijke wil géén transfersom betalen.

Knuppel in hoenderhok

Op die manier is de transfersoap aan een tweede seizoen toe. Met een marktwaarde van maar liefst 180 miljoen euro (Transfermarkt, nvdr.) zal PSG hem niet gratis laten vertrekken. Perez weet héél goed dat hij een knuppel in het spreekwoordelijke hoenderhok gooit.