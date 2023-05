Dit had niemand zien aankomen: 'Club Brugge en Clement praten over terugkeer van succescoach naar Jan Breydel'

Staat er een heel opvallende terugkeer in de steigers? Philippe Clement heeft namelijk een eerste aftastende gesprek gehad met Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe. De Belgische coach wil zelf vertrekken bij AS Monaco.

AS Monaco kampeert momenteel op een vierde plaats in de Ligue 1. Philippe Clement levert dan wel goed werk in het prinsdom, maar de appreciatie van club én fans laat bij momenten te wensen over. En dus denkt hij er zelf aan om aan het einde van het seizoen te stoppen.

En daar komt Club Brugge in het verhaal. De West-Vlamingen zijn op zoek naar een nieuwe coach. Ronny Deila is dé topkandidaat, maar die beslissing valt pas na de play-offs. Dat kan u HIER nog eens nalezen. Ondertussen is Karel Geraerts gegeerd wild in het buitenland en is er twijfel over een terugkeer van Alfred Schreuder. Plan B én C zijn dus ook geen zekerheden meer.

Rook en vuur

Clement vertrok vorig seizoen bij Club Brugge om zijn geluk in Monaco te beproeven. Een terugkeer is momenteel nog niet concreet, maar er wordt wél gesproken. Dat weet RMC Sport. Iets met rook en vuur. Al bestaat de kans dat Clement zelf ook buitenlandse aanbiedingen in de schuif zal hebben liggen.