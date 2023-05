'Komst Rode Duivel (ex-Anderlecht) bij Kompany wordt steeds concreter'

Komt er een Rode Duivel naar Burnley? De kans lijkt steeds groter te gaan worden. En het zou logisch zijn, toch?

Vincent Kompany is volgend seizoen sowieso manager in de Premier League. Als hij bij Burnley blijft, zal hij zijn team nog gevoelig moeten versterken.

Mogelijk komt hij daarbij uit bij een ex-poulain van hem: Sambi Lokonga, die wat op een zijspoor zit bij Arsenal.

© photonews

Het was Vince The Prince zelf die hem bij Arsenal aanraadde. Kompany kent Sambi Lokonga uiteraard van bij Anderlecht.

Dit seizoen werd de speler uiteindelijk uitgeleend aan Crystal Palace en er werd gesproken over een mogelijke nieuwe uitleenbeurt volgend seizoen.

Definitieve transfer

The Sun spreekt nu echter over een mogelijke definitieve transfer naar ... Burnley, waar Kompany coach is - ook volgend seizoen.

Het blijft afwachten of Burnley hem ook effectief in huis kan halen, maar ergens zou het een logische keuze zijn.