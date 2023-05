'Levensbelangrijke pion blijft afwezig op training bij KRC Genk'

Zondag verloor KRC Genk met 3-0 van Union SG. De trainingen werden vandaag weer hervat bij de Limburgers, maar daar was een grote afwezige.

Na twee dagjes rust ging KRC Genk vandaag opnieuw van start met de trainingen, dit ter voorbereiding van de thuiswedstrijd van komende zondag tegen Union SG.

Op de training was er geen spoor te bekennen van Tolu Arokodare. De spits bleef thuis. Volgens Het Belang van Limburg is hij ziek en heeft hij vooral last van keelpijn.

Wouter Vrancken hoopt dat een dagje rust voldoende zal zijn, want Arokodare zou wel eens van levensbelang kunnen zijn voor de Genkenaars tegen Union SG. Offensief heeft Genk het de laatste tijd heel erg moeilijk.

In Genk hopen ze dat Arokodare donderdag of in het slechtste geval vrijdag opnieuw aanwezig is op de training. Er werd vandaag bijna twee uur heel pittig getraind om klaar te zijn voor de eindsprint in de play-offs.

Het duel tegen Union SG is voor Genk zo goed als de laatste kans om nog kans te maken op de landstitel. Als er zondag niet gewonnen wordt, dan is het over en uit.