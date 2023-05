Pittige brief maakt duidelijk: het is opnieuw/nog steeds hommeles bij Belgische voetbalbond

Wie had gedacht dat de rust bij de voetbalbond zou wederkeren na het ontslag van CEO Peter Bossaert? Die komt mogelijk bedrogen uit.

Het was enkele maanden geleden zware oorlog in de bondsgebouwen van de Belgische voetbalbond. CEO Peter Bossaert en voorzitter Paul Van den Bulck konden niet langer door één deur.

De Raad van Bestuur binnen de voetbalbond hield een spoedvergadering, waarna de CEO de laan werd uitgestuurd.

© photonews

Reden was een bonus van 100.000 euro die geïntegreerd was in diens nieuwe contract, een inbreuk op de ethische code en in strijd met de wetgeving en het reglement van inwendige orde.

Wie dacht dat het daar zou bij blijven? Die komt ondertussen bedrogen uit, want volgens Het Laatste Nieuws is het nog steeds onrustig.

Verkiezingen

Deze keer is het voorzitter Van den Bulck zelf die geviseerd wordt in een pittige brief van het directiecomité.

De directie vindt Van Den Bulck te aanwezig en stuurt bij de Raad van Bestuur aan op een vervanger. Volgende maand zijn er verkiezingen.