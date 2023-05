Ervaringsdeskundige Union wil gevoel nog eens herbeleven: "Het mooiste wat er is in voetbal"

Negen op negen: dat volstaat voor Union om voor het eerst in 88 jaar landskampioen van België te worden. Om die droom te realiseren, rekent het onder meer op Bart Nieuwkoop, die al eens kampioen werd met Feyenoord in 2017. "We leven wedstrijd per wedstrijd, dat doen we het hele seizoen al."

Veel titeldruk lijkt de Nederlandse verdediger niet te ervaren. "We leven wedstrijd per wedstrijd, dat doen we het hele seizoen al. Zo pakten we ook onze Europese wedstrijden aan. Tijdens de play-offs is dat niet anders. Uiteindelijk hou ik er wel van: ik vind het leuker om met meer druk te spelen, want dat betekent dat er meer sfeer is en dat er meer kijkers zijn", geeft hij aan in Het Nieuwsblad.

De 27-jarige rechtsback weet wat het is om kampioen te worden. In 2017 met Feyenoord was het ook al 18 jaar geleden dat de Nederlandse topclub nog eens landskampioen werd. "Het is het mooiste wat er is in het voetbal. Je werkt het hele seizoen enorm hard om een prijs te pakken, en het kampioenschap is daar de bekroning van. Natuurlijk wil ik het nog eens meemaken."

Net zoals dit seizoen was Union ook vorig seizoen rond deze periode van het jaar op de goede weg. In de laatste drie wedstrijden gaven de Brusselaars het toen echter te grabbel. "Vorig seizoen waren we er heel dichtbij, dus het was erg zuur dat het dan uiteindelijk niet gelukt is. Dit jaar zijn we weer op de goeie weg en alles kan nog. We zullen alles blijven geven.”