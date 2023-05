Éric Deflandre: "Fenomenaal wat we hebben gedaan"

Club Luik heeft zijn seizoen in eerste amateurklasse in stijl afgerond. Knokke werd met 6-2 naar huis gestuurd.

Meer dan 4500 supporters zagen Club Luik met 6-2 winnen van Knokke, met onder meer een knappe hattrick van Jérémy Perbet. Ook Mouhil, Cavelier en Van Den Ackerveken deden de netten trillen.

Het maakt het thuisbilan van de Luikenaars waanzinnig. "17 overwinningen en twee gelijke spelen, dat is bijna alles op alles", aldus T2 Deflandre.

86 punten

"Het is fenomenaal wat we in eigen huis allemaal hebben neergezet. Met 6-2 kunnen eindigen en bijna de kaap van de honderd goals weten te ronden, waanzin."

Toch moest Luik op basis van gewonnen wedstrijden de titel aan Patro Eisden laten: "We hebben geen moment spijt daarvan. We hebben een topseizoen gedraaid en het seizoen eindigen met 86 punten is waanzinnig goed."