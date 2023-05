Alderweireld geeft dé reden waarom Antwerp volgend weekend kampioen zal spelen

Een 'accident de parcours'. Zo werd de nederlaag op Club Brugge afgedaan door de Antwerp-spelers. Geen paniek, geen overhaaste uitspraken... Toby Alderweireld heeft het allemaal al meegemaakt en predikte rust. "Binnen de groep is er nog nooit euforie geweest."

Alderweireld maakt zich niet druk door het verlies in Jan Breydel. "We hebben niet genoeg kwaliteit geleverd. Punt! Dat is de verklaring. Het was onze minste match. Tuurlijk ben je dan ontgoocheld, maar verliezen hoort bij voetbal. We hadden niet gedacht dat we elke match in de play-offs gingen winnen hoor", klonk het bij de kapitein.

Een toonbeeld van kalmte en vertrouwen. Alderweireld weet dat als er nu stress of onrust gezaaid wordt, het nefast zou zijn voor de groep. "Dat gelijkspel in Genk-Union was het beste voor ons, maar we kijken enkel naar onszelf. We verliezen in Brugge, dat kan eens gebeuren."

Op een volle Bosuil kunnen we heel veel aan hoor

"Sommige dagen zit het wat tegen, maar we hebben een mentaal sterke groep, dat hebben we al bewezen. Ook toen we alles wonnen, is er geen euforie geweest in de groep. We moeten ons dus zeker niet de dieperik in praten. Dit was gewoon een wedstrijd waarin we niet de juiste keuzes maakten. En ja, nu wil iedereen zich tonen tegen ons. Daar moeten we mee omgaan."

Maar volgende week dus die beslissende wedstrijd tegen Union in Antwerpen. Toby weet dat je al van goede huize zult moeten komen om in die heksenketel je staande te houden als tegenstander. "We blijven rustig. Op een volle Bosuil kunnen we heel veel aan hoor", grijnsde hij. Union is gewaarschuwd.