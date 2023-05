Karel Geraerts in een zetel richting Bosuil? Union-trainer is duidelijk

Van de nederlaag van Royal Antwerp FC tegen Club Brugge wist Union SG niet voluit te profiteren. Het speelde slechts gelijk op Racing Genk.

Union SG kon zich best vinden in het gelijkspel op bezoek bij KRC Genk. De Brusselaars leken er in ieder geval veel meer blij mee dan de Genkenaars die wellicht helemaal uitgeteld zijn voor de landstitel.

Zondag trekt Karel Geraerts richting Bosuil om Royal Antwerp FC partij te geven. Als The Great Old wint, dan is het kampioen. Dat zorgt echter niet voor stress bij Karel Geraerts die Antwerp het vuur aan de schenen wil leggen.

“Dat wordt een bijzonder beladen wedstrijd, maar ik kijk er enorm, enorm naar uit. Het is geweldig om zo naar de Bosuil te trekken en in zo’n sfeer te mogen spelen”, zei Geraerts aan Het Nieuwsblad.

Dit soort wedstrijden zijn de matchen waarvoor Geraerts het doet. De ervaring van de Europa League zal heel goed van pas komen en uiteindelijk ligt de druk voor een heel groot stuk ook bij Royal Antwerp FC. Ideaal om van de profiteren dus.