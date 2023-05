Patrick Goots weet dat het niet mooi zal worden op de Bosuil: "Dat zullen ze ervan maken"

Ondanks de nederlaag op Club Brugge is Royal Antwerp FC de winnaar van het weekend. Bij een zege tegen Union SG volgend weekend is het kampioen.

Voor Patrick Goots moet The Great Old niet lang stilstaan bij wat er afgelopen weekend gebeurde in het Jan Breydelstadion. “Vergeet onmiddellijk die 2-0-nederlaag in Brugge, wat overigens kan voorvallen op het veld van de uittredende landskampioen. We moeten Antwerp nu niet plots in twijfel gaan trekken. Aanstaande zondag is het enige wat telt”, is hij duidelijk in Gazet van Antwerpen.

Er staat een echte clash op de agenda tegen Union. “Antwerp maakt zich op voor een tweede 'bekerfinale'. In Genk-Union viel het meest gunstige scenario voor de ploeg van Van Bommel uit de bus. Volgend weekend moet Antwerp er op de eigen Bosuil een feest van maken dat zijn gelijke niet kent.”

Mooi zal het echter niet worden. “Ook Union, dat niet mag verliezen, zal er een echte cupmatch van willen maken. Dit zagen we al tegen Genk. Ik verwacht twee ploegen tegenover elkaar die er volle bak tegenaan gaan. Er zal getackeld, geschopt, geduwd en getrokken worden. Geloof mij: de Antwerpse intensiteit die tegen Club ontbrak, zal vanaf minuut 1 aanwezig zijn.”