Gaat het dak eraf? Antwerp neemt opvallende beslissing omtrent voorzieningen rond potentiële titelmatch

Zondag staat een potentiële titelmatch op het menu. Het dak gaat eraf, je wil niet weten wat er dan gebeurt, is de teneur wanneer het over de mogelijke taferelen gaat indien Antwerp kampioen speelt.

Dan breekt het volksfeest ongetwijfeld helemaal los. Zelfs het feit dat het überhaupt mogelijk is om zondag te titel te pakken, stelt stamnummer 1 wel voor enkele vragen rond de thuiswedstrijd tegen Union. Een uitverkochte, bomvolle Bosuil zal het decor zijn. Wat met fans die geen ticketje konden bemachtigen?

Het Laatste Nieuws heeft vernomen dat die de wedstrijd niet zullen kunnen volgen op groot scherm. Eerder was al bekend dat er geen groot scherm vlak buiten de Bosuil geplaatst zal worden, zoals dat wel het geval was tijdens de bekerfinale. Plaatsgebrek is een belangrijke reden. Stad Antwerpen voorziet ook geen groot scherm in het centrum.

Indien de beslissing een week later valt in Genk, zou er wel een groot scherm op de Bosuil komen. Politiezone Antwerpen bereidt zich ook al voor op feestgedruis komende zondag. "Indien er een reden is tot feesten, zullen wij er samen met alle betrokkenen alles aan doen om alles zo feestelijk mogelijk te doen verlopen."