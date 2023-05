🎥 Een keer niet die typische sprong: beelden van biddende superster gaan viraal

Na het scoren van het winnende doelpunt tegen Al Shabab ging de Portugese ster, omringd door zijn ploegmaats van Al Nassr, op zijn knieën zitten en deed hij een biddende moslim na. Iets waar ze in Saudi-Arabië, waar Ronaldo op handen wordt gedragen, uiteraard dol op zijn.

Al Nassr wist de wedstrijd tegen de nummer drie in de stand met een 3-2-overwinning over de streep te trekken. Momenteel staat de club van 'CR7' op de tweede plek in de Saudi Premier League, op drie punten van leider Ittihad FC. Cristiano Ronaldo wist toch nog toe veertien doelpunten te maken in vijftien competitie-wedstrijden dit seizoen.

De beelden van de vierende Portugees:

C.Ronaldo celebrated his goal today the same way Muslims pray. 👏



He went to Arabia and is taking Arabia and all its culture to the world. pic.twitter.com/qbnnf0eV3g