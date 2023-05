City of Inter: Thibaut Courtois heeft voorkeur welke Rode Duivel Champions League mag winnen

Op 10 juni wordt in Istanbul de finale van de Champions League gespeeld. Eén ding is zeker: er wint zeker een Rode Duivel de beker met de grote oren.

Thibaut Courtois had maar wat graag zelf opnieuw in de finale van de Champions League gestaan, maar daarvoor was Manchester City in de terugmatch van de halve finale duidelijk een maatje te groot voor Real Madrid.

Kevin De Bruyne of Romelu Lukaku. Het staat al zeker vast dat er een Rode Duivel de Champions League zal winnen. Veel kans lijkt niemand Inter te geven, wegens de ongelofelijke dominantie van Man City dit seizoen.

Toch gunt Courtois het de ene al wat meer dan de ander. “Ik hoop dat Romelu kan winnen. Het is natuurlijk wel tegen Kevin, maar ik ken Romelu al iets langer. Ik heb veel respect voor hem”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.