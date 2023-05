Dan toch geen Deila op Jan Breydel? Club Brugge-target is opnieuw vrij

Andrea Pirlo verlaat het Turkse Karagümrük na amper één seizoen. Goed nieuws voor Club Brugge? De Italiaanse hoofdcoach wordt genoemd als mogelijke opvolger van Rik De Mil in Jan Breydel.

In onderling overleg namen de Italiaan en de Turkse club vandaag per direct afscheid van elkaar. "Omdat we niet door kunnen gaan met Andrea Pirlo en zijn staf volgend seizoen, hebben we hem toestemming gegeven om binnenkort al te vertrekken", laat de club uit Istanboel weten via haar communicatiekanalen. "Hopelijk geeft het hem een kans om zijn toekomst te plannen. We zijn erg blij om een seizoen met Andrea te hebben doorgebracht en zijn dankbaar voor zijn bijdrages aan onze club."

Het trainerschap van de 44-jarige Italiaan is er momenteel een van de korte periodes. Bij Juventus hield de voormalig speler van 'De Oude Dame' het amper één seizoen vol. Ook nu in Turkije ondergaat 'Il Maestro' hetzelfde lot.

Kan de voormalig Champions League-winnaar bij Club Brugge beter doen? Pirlo werd al meermaals genoemd in Jan Breydel als mogelijke opvolger van Rik De Mil, maar tot op heden is er geen contact tussen beide partijen. Daar kan nu misschien wel verandering in komen.